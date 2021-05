Kevin Bacon parla di nuovo del sequel di Tremors

(Di venerdì 21 maggio 2021)ripensa all’idea deldie ribadisce senza mezzi termini di essere ancora molto deluso dalla mancata realizzazione di questo progetto. Lo afferma in una intervista per Esquire. L’attore statunitense Kavin, classe 62, in una intervista al giornale Esquire afferma di essere ancora molto dispiaciuto del fatto che non si sia riuscita a realizzare la serietratta da un suo film del 1990,. “Non guardo mai indietro a quel che ho fatto, ma quello è l’unico film che vorrei rivisitare“. Quando il film festeggiava il suo 25° anniversario arrivò la proposta di fare ilma la Universal bocciò l’idea, ripensandoci poi dopo qualche tempo. Venne proposta l’idea di una serie,su SyFy, ma anche questa volta il ...

Nel primo Guardiani della Galassia , Star - Lord ( Chris Pratt ) racconta a Gamora ( Zoe Saldana ) di un grande 'eroe' della Terra di nomeche ha insegnato a un'intera città ad apprezzare il potere della danza. Chiaramente, il riferimento era al film Footloose del 1984, che Peter Quill - come abbiamo poi scoperto in Avengers: ...ha svelato che Tremors è l' unico film che ha rivisto tra quelli che ha interpretato. L'attore, intervistato dal magazine Esquire , è tornato a parlare del franchise che dagli anni '90 è ...Kevin Bacon ribadisce di essere assolutamente disposto ad apparire in un cameo in Guardiani della Galassia Vol. 3, in arrivo nelle sale nel 2023.Di recente Kevin Bacon ha dimostrato interesse all’idea di poter apparire nel nuovo film dedicato a I Guardiani della Galassia, e James Gunn non si è fatto sfuggire l’occasione per aprire all’attore c ...