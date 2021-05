Juventus, Pasquale Bruno critico con Cuadrado: “Insopportabile quando simula. Con me avrebbe rischiato grosso” (Di venerdì 21 maggio 2021) Juan Cuadrado è stato uno dei migliori giocatori della stagione della Juventus.Juventus, Buffon verso il Monza? Gigi e quell’offerta “folle”. Anche Inzaghi nel mirino di GallianiIl colombiano ha garantito un alto rendimento, risultando l'uomo in più in questo particolare finale di stagione. Non sono mancate però le critiche per le troppe simulazioni che spesso l'ex Fiorentina regala. Sull'argomento è voluto tornare Pasquale Bruno, uno dei difensori più duri degli anni '90, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.L'ex centrale della Juventus ha accusato Cuadrado, sostenendo che esageri con le simulazioni e ammettendo che se ci fosse in campo lui non esiterebbe a farsi sentire: "Cuadrado? Con ... Leggi su mediagol (Di venerdì 21 maggio 2021) Juanè stato uno dei migliori giocatori della stagione della, Buffon verso il Monza? Gigi e quell’offerta “folle”. Anche Inzaghi nel mirino di GallianiIl colombiano ha garantito un alto rendimento, risultando l'uomo in più in questo particolare finale di stagione. Non sono mancate però le critiche per le troppezioni che spesso l'ex Fiorentina regala. Sull'argomento è voluto tornare, uno dei difensori più duri degli anni '90, che ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte.L'ex centrale dellaha accusato, sostenendo che esageri con lezioni e ammettendo che se ci fosse in campo lui non esiterebbe a farsi sentire: "? Con ...

