Iron Man: arriva l'esclusiva Nano Gauntlet (Di venerdì 21 maggio 2021) La collezione Marvel Legends si arricchisce di un altro pezzo d'eccezione. Si tratta della Nano Gauntlet di Iron Man, ispirata ad Avengers: Endgame (2019). L'oggetto è in scala 1/1, ha un'altezza di circa 45 centimetri e presenta anche articolazioni flessibili, suoni e luci. Non mancano nemmeno le 6 mitiche Gemme dell'Infinito che si illumiNano proprio come nel film diretto da Joe Russo ed Anthony Russo. All'occorrenza è possibile anche rimuoverle. Il Guanto tipico di Iron Man è già disponibile in pre-ordine sulla piattaforma Zavvi e costa 121,99 euro. In alternativa si può accedere al sito ufficiale della Hasbro. La vendita vera e propria scatterà a partire dal 31 ottobre 2021.

