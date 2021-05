Hamas rivendica la ' vittoria' su Israele

Advertising

cjmimun : Hamas rivendica la ''vittoria' nel conflitto con Israele: lo ha detto Khalil al-Hayya, numero due dell'ufficio poli… - barrientoseluis : RT @MediasetTgcom24: Gaza, dopo cessate il fuoco Hamas rivendica 'vittoria' su Israele #gaza - benjamn_boliche : RT @MediasetTgcom24: Gaza, dopo cessate il fuoco Hamas rivendica 'vittoria' su Israele #gaza - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Gaza, dopo cessate il fuoco Hamas rivendica 'vittoria' su Israele #gaza - MediasetTgcom24 : Gaza, dopo cessate il fuoco Hamas rivendica 'vittoria' su Israele #gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Hamas rivendica

la ''vittoria' nel conflitto con Israele: lo ha detto Khalil al - Hayya, numero due dell'ufficio politico dinella Striscia di Gaza, durante un discorso davanti a migliaia di ...Gerusalemme, 21 mag 06:23 - Migliaia di persone sono scese in piazza per le strade della città di Gaza a festeggiare, alle 2:00 di stanotte, il momento dell'entrata...Il presidente americano ha rivendicato "l'intenso lavoro diplomatico" per il cessate il fuoco e punta a una soluzione coinvolgendo arabi e palestinesi ...Hamas rivendica la '"vittoria" nel conflitto con Israele: lo ha detto Khalil al-Hayya, numero due dell'ufficio politico di Hamas nella Striscia di Gaza, durante un discorso davanti a migliaia di perso ...