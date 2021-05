Fiore Manni | “il mio coming out | una scelta di vita” Video

(Di venerdì 21 maggio 2021)e la paura che la suadipotesse ricadere nel lavoro l’ha bloccata in un territorio silenzioso, l’unica via era tenere nascosto il suo mondo intimo, la suaesistenziale. Adessonon trattiene più il suo essere persona e in unemozionante ed intenso racconta di sé, delle sue scelte, del suo mondo C’è sempre qualcosa in più da regalare ai propri fan, così ilout al tempo dell’amore 2.0, del periodo incarcerato nella pandemia, della lotta per il DDL Zan e non solo sta diventando una sorta di lasciapassare per sdoganare il mondo intimo di tanti Vip. Dopo la recente dichiarazione di Demi Lovato arriva, la conduttrice TV e scrittrice nota al ...

chiarahimawari : RT @neromalpelo: Vi ricordate di “Camilla Store” su “Super!”? Era condotto da Fiore Manni che oggi, sulla sua pagina IG, ha fatto coming ou… - messyadore_ : RT @neromalpelo: Vi ricordate di “Camilla Store” su “Super!”? Era condotto da Fiore Manni che oggi, sulla sua pagina IG, ha fatto coming ou… - amii_flawless : RT @neromalpelo: Vi ricordate di “Camilla Store” su “Super!”? Era condotto da Fiore Manni che oggi, sulla sua pagina IG, ha fatto coming ou… - panexnutella : fiore manni di camilla store ha fatto coming out ?? - loumysunshjne : RT @neromalpelo: Vi ricordate di “Camilla Store” su “Super!”? Era condotto da Fiore Manni che oggi, sulla sua pagina IG, ha fatto coming ou… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiore Manni

ha fatto outing come persona pansessuale, annunciando la notizia in un lungo video postato sul suo canale ufficiale di YouTube in cui racconta con emozione la sua storia. Dopo l'annuncio ...La conduttrice fa coming out: il video La presentatrice televisivaha fatto coming out con un video pubblicato su YouTube. La conduttrice, nota al grande pubblico per i programmi per ...La conduttrice televisiva fa coming out con un video su YouTube: “Avevo paura di farlo”, ecco le sue parole. La conduttrice fa coming out dopo dieci anni: le sue parole (Fonte ...Il coming out di Fiore Manni: "Avevo paura delle conseguenze, non tanto nella mia vita privata, ma soprattutto per la mia sfera lavorativa".