Elisa Isoardi confessione choc: ‘l’ultimo è stato Matteo, non l’ho più fatto con un uomo’ (Di venerdì 21 maggio 2021) Parole forti quelle che la bella Elisa ha rivolto al suo ex, Matteo, durante la puntata di ieri sera a Venus Club. La ex naufraga ha parlato del suo passato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 21 maggio 2021) Parole forti quelle che la bellaha rivolto al suo ex,, durante la puntata di ieri sera a Venus Club. La ex naufraga ha parlato del suo passato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

GossipItalia3 : Elisa Isoardi si racconta a “Venus Club”: “Matteo se sei così adesso chiamame!” #gossipitalianews - basicbbic : e anche stasera senza elisa isoardi in studio - 24Trends_Italia : 1. Elisa Isoardi - 20mille+ 2. Un Passo dal Cielo 7 - 10mille+ 3. Tassa di successione - 5mille+ 4. Concorso ordinario scuola - 5mille+ - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi che bordata velenosa al suo ex #MatteoSalvini - infoitcultura : Stasera in tv, Elisa Isoardi ospite a Venus Club di Lorella Boccia: le anticipazioni della puntata -