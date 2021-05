Corte dei Conti su Reithera: papocchio di Invitalia di Arcuri? (Di venerdì 21 maggio 2021) L’investimento di Invitalia (Mef) in Reithera non è limitato allo sviluppo del vaccino anti Covid e la Corte dei Conti lo bocca. Tutti i dettagli sulla delibera della magistratura contabile che riguarda ‘operazione architettata dalla società guidata Arcuri La Corte dei Conti boccia l’investimento di Invitalia in Reithera perché non è limitato allo sviluppo del vaccino. “L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”, sentenzia la Corte dei Conti. INVESTIMENTO INCONCILIABILE In pratica, la magistratura contabile ha ritenuto il progetto di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) L’investimento di(Mef) innon è limitato allo sviluppo del vaccino anti Covid e ladeilo bocca. Tutti i dettagli sulla delibera della magistratura contabile che riguarda ‘operazione architettata dalla società guidataLadeiboccia l’investimento diinperché non è limitato allo sviluppo del vaccino. “L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame”, sentenzia ladei. INVESTIMENTO INCONCILIABILE In pratica, la magistratura contabile ha ritenuto il progetto di ...

