CorSport: Allegri pensiero fisso di Adl, le alternative sono Spalletti, Inzaghi, Garcia e Conceiçao (Di venerdì 21 maggio 2021) In cima alle preferenze del Napoli per la panchina della prossima stagione resta Massimiliano Allegri. Ma ci sono anche altri nomi a cui pensa il presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli l’ha sistemato in cima ai propri pensieri fissi e De Laurentiis non ha mai neanche pubblicamente nascosto di averne una considerazione e una simpatia (anche) umana rilevante. Ma poi esiste anche la realtà e la presenza del Real è un fattore da fronteggiare. Il Napoli, e cioè Adl, nelle proprie riflessioni ha stabilito: che Spalletti può essere una figura autorevole, motivata e appropriata per restare nel solco del 4-2-3-1; che comunque bisognerà aspettare gli sviluppi delle chiacchierate tra Lotito e Inzaghi, per capire; e infine che all’estero esistono due allenatori stuzzicanti, oltre a Galtier: uno è Rudi ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 21 maggio 2021) In cima alle preferenze del Napoli per la panchina della prossima stagione resta Massimiliano. Ma cianche altri nomi a cui pensa il presidente De Laurentiis. Il Corriere dello Sport scrive: “Il Napoli l’ha sistemato in cima ai propri pensieri fissi e De Laurentiis non ha mai neanche pubblicamente nascosto di averne una considerazione e una simpatia (anche) umana rilevante. Ma poi esiste anche la realtà e la presenza del Real è un fattore da fronteggiare. Il Napoli, e cioè Adl, nelle proprie riflessioni ha stabilito: chepuò essere una figura autorevole, motivata e appropriata per restare nel solco del 4-2-3-1; che comunque bisognerà aspettare gli sviluppi delle chiacchierate tra Lotito e, per capire; e infine che all’estero esistono due allenatori stuzzicanti, oltre a Galtier: uno è Rudi ...

