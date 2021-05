Ci sono persone che fanno finta di essere formiche su Facebook (Di venerdì 21 maggio 2021) È uno dei nuovi modi per coltivare la noia raccontati nel primo libro di Pietro Minto, autore della newsletter "Link Molto Belli" Leggi su ilpost (Di venerdì 21 maggio 2021) È uno dei nuovi modi per coltivare la noia raccontati nel primo libro di Pietro Minto, autore della newsletter "Link Molto Belli"

Advertising

mecna : Che palle sentire parlare altre persone che non sono io. - SabrinaSalerno : Lascia che le persone parlino... la bocca è loro. Non ascoltare: le orecchie sono tue! #blackandwhitephotography… - AmoreCriminal : Gli uomini violenti trattano le proprie compagne come oggetti, come cose. Non le ritengono persone degne di rispett… - zonafranc_ : Comunque mi sono sempre chiesta come facciano alcune persone a fare economia se odiano la matematica - Iilithes : @bvrbharrys per me un conto è persone con cui si hanno rapporti di circostanza e un conto sono gli amici, penso tu… -