Cestini intelligenti per Cava de’ Tirreni (Di venerdì 21 maggio 2021) Il progetto pilota a Cava De’ Tirreni, coordinato da Enea, ha portato all’installazione in punti strategici per la cittadinanza di quattro smart bin (bidoni intelligenti) per la raccolta di Raee del Raggruppamento R4, pile portatili e lampadine a fine vita. E’ una delle tre iniziative inserite nel del progetto InnoWeee, promosso da Eit Climate-Kic con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza che la corretta gestione dei Raee gioca nella transizione ecologica prevista dal Green Deal Europeo e raccontate da Erion con il contributo degli altri partner di progetto: Giulia degli Esposti di DedaGroup Public Services, presenterà i risultati del progetto InnoWee “Innovative Weee traceability and collection system and geo-interoperability of Wee data”, supportato nel triennio 2018-2021 da EieClimate-KIC per ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 21 maggio 2021) Il progetto pilota aDe’, coordinato da Enea, ha portato all’installazione in punti strategici per la cittadinanza di quattro smart bin (bidoni) per la raccolta di Raee del Raggruppamento R4, pile portatili e lampadine a fine vita. E’ una delle tre iniziative inserite nel del progetto InnoWeee, promosso da Eit Climate-Kic con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza dei partecipanti sull’importanza che la corretta gestione dei Raee gioca nella transizione ecologica prevista dal Green Deal Europeo e raccontate da Erion con il contributo degli altri partner di progetto: Giulia degli Esposti di DedaGroup Public Services, presenterà i risultati del progetto InnoWee “Innovative Weee traceability and collection system and geo-interoperability of Wee data”, supportato nel triennio 2018-2021 da EieClimate-KIC per ...

