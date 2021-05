Bruno: “Il Napoli sta giocando bene, andrà in Champions. Arbitri? Sono condizionati, questo calcio non ci piace” (Di venerdì 21 maggio 2021) Pasquale Bruno, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito Sono riportate le sue parole: “Durante Napoli-Juventus di Coppa UEFA la copertura del San Paolo non era finita e quando i tifosi cantavano vibrava tutto. Quella è stata l’unica notte in cui mi Sono sognato un avversario: Careca. Ho provato a entrare per fargli male e non è servito a un c****, mi ha fatto letteralmente impazzire. Per me era ai livelli di Van Basten. Abbiamo vissuto begli anni, con uomini veri di caratura morale straordinaria. Vedo certi personaggi di adesso con le maglie, le mogli e poi penso a Maradona, che è stato il più grande in assoluto. Primi 4 posti? Oltre all’Inter ovviamente direi ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 21 maggio 2021) Pasquale, opinionista ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguitoriportate le sue parole: “Durante-Juventus di Coppa UEFA la copertura del San Paolo non era finita e quando i tifosi cantavano vibrava tutto. Quella è stata l’unica notte in cui misognato un avversario: Careca. Ho provato a entrare per fargli male e non è servito a un c****, mi ha fatto letteralmente impazzire. Per me era ai livelli di Van Basten. Abbiamo vissuto begli anni, con uomini veri di caratura morale straordinaria. Vedo certi personaggi di adesso con le maglie, le mogli e poi penso a Maradona, che è stato il più grande in assoluto. Primi 4 posti? Oltre all’Inter ovviamente direi ...

