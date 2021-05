Bitcoin, strumento dirompente o bolla speculativa? (Di venerdì 21 maggio 2021) Su, giù, e poi nuovamente su. Il valore di Bitcoin è stato sull’ottovolante per settimane. Dopo aver toccato i suoi massimi ad aprile è crollato per circa il 40 per cento, a seguito delle critiche di Elon Musk (suo ex sostenitore) sull’impatto ambientale e lo stop cinese alle transazioni. Movimenti pari a centinaia di miliardi di dollari. Se della volatilità di Bitcoin si può star certi, lo stesso vale per la divergenza di opinioni tra chi lo ritiene un mezzo d’investimento innovativo e dirompente, e chi invece crede sia solo l’ennesima bolla speculativa fine a sé stessa. A Divergenze Parallele apriamo il dibattito, con Christian Miccoli (già general manager di Ing Italia e amministratore delegato di Che Banca!, ora co-fondatore e responsabile di Conio, una piattaforma di scambio di ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 maggio 2021) Su, giù, e poi nuovamente su. Il valore diè stato sull’ottovolante per settimane. Dopo aver toccato i suoi massimi ad aprile è crollato per circa il 40 per cento, a seguito delle critiche di Elon Musk (suo ex sostenitore) sull’impatto ambientale e lo stop cinese alle transazioni. Movimenti pari a centinaia di miliardi di dollari. Se della volatilità disi può star certi, lo stesso vale per la divergenza di opinioni tra chi lo ritiene un mezzo d’investimento innovativo e, e chi invece crede sia solo l’ennesimafine a sé stessa. A Divergenze Parallele apriamo il dibattito, con Christian Miccoli (già general manager di Ing Italia e amministratore delegato di Che Banca!, ora co-fondatore e responsabile di Conio, una piattaforma di scambio di ...

