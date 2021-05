Basket, Playoff Serie A2 2021: quarti di finale. Programma, date, orari e tv (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Programma dei match dei quarti di finale dei Playoff di Serie A2. Nella Serie cadetta parte la corsa ai due posti rimanenti per la promozione in A1: spot che verranno concessi alle squadre vincitrici del tabellone oro e del tabellone argento. La corsa alla massima Serie inizia sabato 22 maggio nei palazzetti delle squadre che meglio si sono posizionate al termine della seconda fase. Di seguito le date e gli orari dei match che saranno trasmesse in diretta streaming su LNP Tv. Da decidere invece la Programmazione televisiva di Sportitalia. Playoff E PLAYOUT A2 2021: TABELLONE E ACCOPPIAMENTI Playoff E PLAYOUT A2 2021: IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildei match deidideidiA2. Nellacadetta parte la corsa ai due posti rimanenti per la promozione in A1: spot che verranno concessi alle squadre vincitrici del tabellone oro e del tabellone argento. La corsa alla massimainizia sabato 22 maggio nei palazzetti delle squadre che meglio si sono posizionate al termine della seconda fase. Di seguito lee glidei match che saranno trasmesse in diretta streaming su LNP Tv. Da decidere invece lazione televisiva di Sportitalia.E PLAYOUT A2: TABELLONE E ACCOPPIAMENTIE PLAYOUT A2: IL ...

Advertising

RaiSport : #Nba ?? Si completa il quadro dei #playoff della Eastern Conference, con i #Wizards che si aggiudicano l'ottavo pass… - periodicodaily : Playoff di Serie A: Milano-Venezia è la seconda semifinale #MilanoVenezia #SerieA #PlayOff #basket - maran_elia : @alessioteresi1 @treviso_basket @HapoelHolonBC @WinnerLeague Per playoff o per la prossima stagione??? - Palledicuoio : #rassegnastampa Playoff di basket non pervenuti, però riportiamo l'inutile polemica sui gol di Lewandowski. Le p… - Aleamoruso99 : RT @sportface2016: #NBAPlayoff #Washington vola ai playoff, sfiderà al primo turno Philadelphia. Out Indiana -