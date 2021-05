Avete mai visto Thomas, il figlio di Fabio Testi: sono due gocce d’acqua (Di venerdì 21 maggio 2021) Fabio Testi è uno degli attori più importanti nel Cinema italiano, e personaggio ormai noto della tv. Avete mai visto il figlio Thomas? Fabio Testi (Gettyimages)Il percorso professionale di Fabio Testi ha avuto una serie di picchi interessanti, che lo hanno portato a rientrare tra gli attori più apprezzati tra Cinema e televisione. A cavallo tra gli anni ’70 ed ’80 è riuscito a raggiungere grande notorietà con alcune pellicole di successo, collaborando anche con registi tra i più importanti della storia del grande schermo. Con Vittorio De Sica, ad esempio, partecipa alla pellicola ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale arriva a vincere anche l’Oscar per il miglior film straniero. Poi ancora è ... Leggi su kronic (Di venerdì 21 maggio 2021)è uno degli attori più importanti nel Cinema italiano, e personaggio ormai noto della tv.maiil(Gettyimages)Il percorso professionale diha avuto una serie di picchi interessanti, che lo hanno portato a rientrare tra gli attori più apprezzati tra Cinema e televisione. A cavallo tra gli anni ’70 ed ’80 è riuscito a raggiungere grande notorietà con alcune pellicole di successo, collaborando anche con registi tra i più importanti della storia del grande schermo. Con Vittorio De Sica, ad esempio, partecipa alla pellicola ‘Il giardino dei Finzi Contini’, con il quale arriva a vincere anche l’Oscar per il miglior film straniero. Poi ancora è ...

Advertising

virginiaraggi : Immaginate via dei Cerchi come non l’avete mai vista. Più sicura e accessibile, senza macchine in doppia fila. Abbi… - nonboreale : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… - DomyliciousG : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… - AndreaLompio53 : @paola_demicheli @EnricoLetta @pdnetwork Prima ci sono le persone? E come mai, allora, per due anni non avete mosso… - FlaviaFu_ : RT @chiaralaporella: Avete mai sentito di Ememem? Ememem è un artista che qualche anno fa ha deciso di agire laddove l'amministrazione comu… -