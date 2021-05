WhatsApp Beta per Android si aggiorna alla versione 2.21.11.5 con una novità (Di giovedì 20 maggio 2021) Il team di sviluppatori di WhatsApp Beta ha dato il via al rilascio della versione 2.21.11.5. Scopriamo insieme quali novità introduce L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 20 maggio 2021) Il team di sviluppatori diha dato il via al rilascio della2.21.11.5. Scopriamo insieme qualiintroduce L'articolo proviene da Tutto

Advertising

infoitscienza : Si torna a velocizzare i messaggi vocali WhatsApp in beta con nuova grafica - LeoAmbro999 : @v1taparano1a Ma tu hai la beta di WhatsApp? - infoitscienza : Arrivano nuovi piccoli aggiornamenti per WhatsApp Beta e Web - zazoomblog : Arrivano nuovi piccoli aggiornamenti per WhatsApp Beta e Web - #Arrivano #nuovi #piccoli - TuttoAndroid : Arrivano nuovi piccoli aggiornamenti per WhatsApp Beta e Web -