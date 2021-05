Valentino dice addio alle pellicce e a RedValentino (Di giovedì 20 maggio 2021) Pronti a dire addio a RedValentino? La maison a quanto pare sì. Arrivano cambiamenti importanti, già a partire dal 2022. Come ha comunicato in una nota stampa, maison Valentino ha intenzione di chiudere l’etichetta RedValentino (che combacia con la sua seconda linea) ottenendo in cambio un’etichetta unica. E non è l’unica sorpresa in serbo da parte della maison italiana. A partire dal 2022, Valentino ha annunciato che rinuncerà alla pelliccia, per cui non sarà più presente nelle sue collezioni. Un grande cambiamento per la maison e per il mondo della moda intero. Come ha spiegato Jacopo Venturini: “Maison de Couture per noi significa creativita?, unicita?, intimita? e mindset inclusivo. Il concetto fur-free e? perfettamente allineato ai valori della nostra azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 20 maggio 2021) Pronti a direa Red? La maison a quanto pare sì. Arrivano cambiamenti importanti, già a partire dal 2022. Come ha comunicato in una nota stampa, maisonha intenzione di chiudere l’etichetta Red(che combacia con la sua seconda linea) ottenendo in cambio un’etichetta unica. E non è l’unica sorpresa in serbo da parte della maison italiana. A partire dal 2022,ha annunciato che rinuncerà alla pelliccia, per cui non sarà più presente nelle sue collezioni. Un grande cambiamento per la maison e per il mondo della moda intero. Come ha spiegato Jacopo Venturini: “Maison de Couture per noi significa creativita?, unicita?, intimita? e mindset inclusivo. Il concetto fur-free e? perfettamente allineato ai valori della nostra azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ...

