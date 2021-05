Tragedia sul lavoro | 46enne muore mentre è alla guida di un bobcat

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 20 maggio 2021) Pescara - Un uomo di 46 anni, di Pratola Peligna, è morto questa mattinastava lavorando in un cantiere stradale sulla Tiburtina, nel comune di Popoli. Ha avuto un malore e non c'è stato niente da fare, per il 118, per salvarlo. In base a una prima ricostruzione l'uomo si trovava su unquando si è sentito male all'improvviso e, nel giro di poco, è deceduto. E' stato dato l'rme e la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza con il medico. Sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Popoli, per gli accertamenti del caso. Ed è subito emerso che si tratta di morte naturale. leggi tutto