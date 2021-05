Thales Alenia Space con Telespazio per sistemi comunicazione e navigazione lunare

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) –partner dinel consorzio selezionato dall’ Agenzia Spaziale Europea per lo studio dei servizi diper la Luna, JV tra67% e Leonardo 33%, annuncia una partnership con il consorzio internazionale guidato da, JV tra Leonardo 67% e33%, selezionato dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per sviluppare uno studio di fattibilità avanzato per teleper l’esplorazione. Taliavranno un ruolo chiave per supportare le missioni lunari, ad esempio garantendo il costante contatto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Thales Alenia

Space partner di Telespazio nel consorzio selezionato dall' Agenzia Spaziale Europea per lo studio dei servizi di comunicazione e navigazione per la LunaSpace , JV tra ...Uno di questi è guidato da Telespazio, con la partecipazione tra gli altri anche diSpace Italia (joint venture traal 67% e Leonardo al 33%), OHB e Pmi come Nanoracks Europe e ...(Teleborsa) - Thales Alenia Space partner di Telespazio nel consorzio selezionato dall’ Agenzia Spaziale Europea per lo studio dei servizi di comunicazione e navigazione per la Luna Thales Alenia ...L'Italia è alla guida di uno dei due studi per la creazione della rete internet per la Luna, garantirà servizi di comunicazione e posizionamento in vista delle future missioni con astronauti e poi del ...