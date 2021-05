Sicilia, l’assessore Scavone è positivo al Covid: “sta bene” (Di giovedì 20 maggio 2021) Si tratta del secondo caso di Covid-19 nella giunta regionale dopo la positività del collega Toni Scilla, responsabile dell’Agricoltura E’ risultato positivo al Coronavirus l’assessore al Lavoro della Regione Siciliana, Antonio Scavone. Si tratta del secondo caso di Covid-19 nella giunta regionale dopo la positività del collega Toni Scilla, responsabile dell’Agricoltura. A un primo tampone antigenico, effettuato lunedì scorso, Scavone era risultato negativo, ma il test molecolare a cui si è sottoposto successivamente ne ha accertato la positività. Secondo quanto riferisce l’agenzia Dire, “l’assessore sta bene e continua a lavorare da casa”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Si tratta del secondo caso di-19 nella giunta regionale dopo la positività del collega Toni Scilla, responsabile dell’Agricoltura E’ risultatoal Coronavirusal Lavoro della Regionena, Antonio. Si tratta del secondo caso di-19 nella giunta regionale dopo la positività del collega Toni Scilla, responsabile dell’Agricoltura. A un primo tampone antigenico, effettuato lunedì scorso,era risultato negativo, ma il test molecolare a cui si è sottoposto successivamente ne ha accertato la positività. Secondo quanto riferisce l’agenzia Dire, “stae continua a lavorare da casa”. L'articolo proviene da City Roma News.

