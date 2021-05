Serena Rossi in lutto, è morta la sua cara nonna: il commovente addio su Instagram (Di giovedì 20 maggio 2021) Ore davvero molto difficili per l’attrice Serena Rossi, la quale sta affrontando un grave lutto: è venuta a mancare sua nonna. Presa da un momento di nostalgia, la bella attrice ha deciso di postare prima una storia sul suo profilo Instagram e poi un post con una didascalia molto dolce per dire addio all’amata nonna. Serena aveva con lei un ottimo rapporto. L’artista ha parlato di lei durante la conduzione del suo programma ‘Canzone Segreta’, commovendosi e facendo commuovere i numerosi telespettatori. Scopriamo insieme le parole dell’attrice su Instagram. Per lei in pochissimo tempo una marea di messaggi d’affetto. Serena Rossi in lutto, l’attrice dice addio alla ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Ore davvero molto difficili per l’attrice, la quale sta affrontando un grave: è venuta a mancare sua. Presa da un momento di nostalgia, la bella attrice ha deciso di postare prima una storia sul suo profiloe poi un post con una didascalia molto dolce per direall’amataaveva con lei un ottimo rapporto. L’artista ha parlato di lei durante la conduzione del suo programma ‘Canzone Segreta’, commovendosi e facendo commuovere i numerosi telespettatori. Scopriamo insieme le parole dell’attrice su. Per lei in pochissimo tempo una marea di messaggi d’affetto.in, l’attrice dicealla ...

