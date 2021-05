Sarri è l’unico allenatore a convincere De Laurentiis | il patron ci spera

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 20 maggio 2021) Certi amori non finiscono, come i rumors di mercato. il Napoli è alla ricerca scrupolosa del successore di Gattuso. Un passo falso sarebbe un disastro per De, che esamina con attenzione tutte le proposte e le idee a riguardo. Non è un segreto che ADL nutra una grande ammirazione, calcisticamente parlando, per Maurizio. Tuttosport nell’edizione odierna fa il punto della situazione. Per il quotidiano, il comandante èprofilo che convince ildel Napoli. Addirittura per Tuttosport ADLchesi convinca a tornare all’ombra del Vesuvio e riprendere lì dove tutto era finito. Lunedì sarà la giornata decisiva.