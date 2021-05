Roma choc: albero crolla su padre e figlio in monopattino. Ferito anche un bimbo di 10 anni (Di giovedì 20 maggio 2021) Dramma sfiorato a Roma , padre e figlio in monopattino colpiti in pieno da un albero caduto in strada. E' successo alle 19 via Tiburtina altezza civico 76 sono intervenute pattuglie polizia locale II ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Dramma sfiorato aincolpiti in pieno da uncaduto in strada. E' successo alle 19 via Tiburtina altezza civico 76 sono intervenute pattuglie polizia locale II ...

Advertising

leggoit : #Roma choc: albero crolla su padre e figlio che sono in monopattino - CorriereCitta : Choc a Roma, rider picchiata mentre consegna la pizza: «Mi ha tamponata e poi mi ha dato un pugno in faccia» - CasilinaNews : Choc a Roma, ritrovato cadavere nel Tevere: forse era in acqua da mesi - infoitsport : Roma, choc a Trigoria: uomo entra con una spranga e minaccia i presenti. È il padre di Gianluca Scamacca - FabioTraversa : RT @davidedesario: Roma, choc a Trigoria: uomo entra con una spranga e minaccia i presenti. È il padre di Gianluca Scamacca -