Robinhood permetterà agli utenti di partecipare alle IPO delle società

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – In una mossa in grado di democratizzare ulteriormente la finanza, la piattaforma di tradingha annunciato che consentirà ai suoidiIPO (offerta pubblica iniziale). Ad oggi glidi, e gli altri trader amatoriali, non hanno la possibilità di acquistare le azioni di unadi nuova quotazione fino a quando queste non iniziano a essere negoziate. Siccome spesso i titoli scambiano in rialzo al debutto, i grandi fondi in grado di ottenere allocazioni nell’IPO hanno un vantaggio. “Oggi stiamo iniziando a lanciare IPO Access, un nuovo prodotto che darà l’opportunità di acquistare azioni dial loro prezzo di IPO, prima che vengano ...