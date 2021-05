Returnal | update 1 3 7 disponibile | ecco cambiamenti e correzioni introdotti – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Leggi su helpmetech

(Di giovedì 20 maggio 2021)si aggiorna all’1.3.7:e le novitàcon l’ultima patch.. Lo sviluppatore Housemarque ha rilasciato una nuova patch per l’esclusiva PlayStation 5. Parliamo dell’1.3.7 che si occupa di risolvere vari problemi del gioco horror sci-fi, oltre a introdurre varie modifiche. Vediamo tutti i dettagli.le novità introdotte con l’1.3.7 in: Risolto un problema con gli scout deceduti che non apparivano così spesso come previsto Dopo aver raccolto le risorse da uno dei loro cadaveri degli scout, i giocatori non riceveranno più un parassita con effetti negativi all’avvio Risolto un problema … Notizie giochi PlayStation 5Read More L'articolo ...