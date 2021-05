Meteo NAPOLI, verso i 30°C (Di giovedì 20 maggio 2021) NAPOLIIl Meteo su NAPOLI vedrà un sensibile aumento della temperatura, soprattutto ad inizio settimana prossima quando si potranno toccare i 30°C. Le condizioni Meteo saranno buone per tutto il periodo di previsione, con temporanee variazioni della temperatura. Venerdì 21: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 29 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Sabato 22: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 23: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 20 maggio 2021)Ilsuvedrà un sensibile aumento della temperatura, soprattutto ad inizio settimana prossima quando si potranno toccare i. Le condizionisaranno buone per tutto il periodo di previsione, con temporanee variazioni della temperatura. Venerdì 21: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 13°C a 23°C. Pressione atmosferica media: 1021 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche massime 29 Km/h. Zero Termico: circa 3100 metri. Sabato 22: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 14°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 4 Km/h, raffiche massime 27 Km/h. Zero Termico: circa 4000 metri. Domenica 23: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Pressione atmosferica media: 1018 ...

