Lego dedica delle minifigure alla comunità LGBT+ (Di giovedì 20 maggio 2021) , in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, tenutasi lo scorso 17 maggio. L’azienda Lego, infatti, ha presentato la nuova collezione sul mercato, “Everyone is awesome“, in italiano: “Sono tutti eccezionali”. Collezione dedicata al riconoscimento, alla valorizzazione e ai diritti della comunità LGBT+. Lego una cascata di colori per la comuità LGBT+ La società danese, Lego, dedica delle minifigure alla comunità LGBT+. La società non si è limitata ad usare solo i sei colori della bandiera, ma bensì undici. Una vera e propria cascata di colori, così come ricorda lo sfondo delle minifigure. I ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) , in occasione della Giornata Internazionale contro l’omofobia, tenutasi lo scorso 17 maggio. L’azienda, infatti, ha presentato la nuova collezione sul mercato, “Everyone is awesome“, in italiano: “Sono tutti eccezionali”. Collezioneta al riconoscimento,valorizzazione e ai diritti dellauna cascata di colori per la comuitàLa società danese,. La società non si è limitata ad usare solo i sei colori della bandiera, ma bensì undici. Una vera e propria cascata di colori, così come ricorda lo sfondo. I ...

Advertising

thenoe_miyy : @ciiemme ma quale social detox questo Gia non pubblica niente poi se si dedica solo ai lego e all tipa anche no io… -

Ultime Notizie dalla rete : Lego dedica Venom 2 e Carnage: Chi è il personaggio di Woody Harrelson? E non è particolarmente attento all'ordine con cui si dedica alle sue passioni. Cletus Kasady era ... ed è praticamente apparso in ogni produzione collegata alla Casa delle Idee: da LEGO Marvel Super ...

Il Leicester ha vinto la sua prima FA Cup contro il Chelsea: l'epica della rinascita, da Ranieri a Rodgers ... fondatori del club nel 1884, al meraviglioso Lego organico assemblato in questi mesi dalla ... la Vigilia di Natale del '98, a 77 anni, col Leicester che gli dedica un minuto di silenzio nella partita ...

Oggi è lo Star Wars Day: Adidas, Lego e gli altri brand che hanno usato la forza Ninja Marketing E non è particolarmente attento all'ordine con cui sialle sue passioni. Cletus Kasady era ... ed è praticamente apparso in ogni produzione collegata alla Casa delle Idee: daMarvel Super ...... fondatori del club nel 1884, al meravigliosoorganico assemblato in questi mesi dalla ... la Vigilia di Natale del '98, a 77 anni, col Leicester che gliun minuto di silenzio nella partita ...