Lazaro torna all’Inter? Ds Gladbach | «Ci sarà un incontro»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Valentino, al momento in prestito al Borussia Moenchen, dovrebbere: le parole del ds del club tedesco Valentinodovrebberedopo una stagione in Germania al Borussia Moenchen. A farlo sapere è proprio il direttore sportivo della squadra tedesca Max Eberl. «Avrò molto lavoro da fare alla fine di questa stagione, avrò molti incontri. C’è tanto da pianificare e bisogna essere pazienti. Allo stato attualetornerà. Dopo l’ultima giornata, inizieremo a costruire la rosa per la prossima stagione insieme al nuovo tecnico». Il riscatto dell’esterno austriaco è fissato a 13,8 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.