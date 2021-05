Io rimango qui, la recensione: La vita non è fatta per i codardi (Di giovedì 20 maggio 2021) La recensione di Io rimango qui, un film che celebra la vita attraverso il genere sick romance: ispirato alla vera storia di Steffi Pape, affetta da un cancro incurabile e determinata a vivere pienamente ogni istante della sua breve e giovanissima esistenza. "Dio, sei proprio un coglione", recita la frase che dà il titolo (originale) al film (Gott, du kannst ein Arsch sein!) e che la protagonista si tatuerà sul petto nel bel mezzo di una notte folle durante la sua fuga da casa. André Erkau porta sul grande schermo la storia vera di Steffi, raccontata nell'omonimo libro dal padre della ragazza che morirà giovanissima quasi un anno dopo la diagnosi di cancro e con un mondo ancora da esplorare. In che modo lo abbia vissuto nel breve lasso di tempo che la separava dalla fine, lo scopriremo nel corso della recensione … Leggi su movieplayer (Di giovedì 20 maggio 2021) Ladi Ioqui, un film che celebra laattraverso il genere sick romance: ispirato alla vera storia di Steffi Pape, affetta da un cancro incurabile e determinata a vivere pienamente ogni istante della sua breve e giovanissima esistenza. "Dio, sei proprio un coglione", recita la frase che dà il titolo (originale) al film (Gott, du kannst ein Arsch sein!) e che la protagonista si tatuerà sul petto nel bel mezzo di una notte folle durante la sua fuga da casa. André Erkau porta sul grande schermo la storia vera di Steffi, raccontata nell'omonimo libro dal padre della ragazza che morirà giovanissima quasi un anno dopo la diagnosi di cancro e con un mondo ancora da esplorare. In che modo lo abbia vissuto nel breve lasso di tempo che la separava dalla fine, lo scopriremo nel corso della

