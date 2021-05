Inter | finanziamento Oaktree e futuro Conte | Marotta fa chiarezza

Advertising

DiMarzio : #Inter, #Oaktree chiude il finanziamento: le ultime - MarcoBellinazzo : Chiuso il contratto d finanziamento tra @Inter e il fondo nordamericank #Oaktree Tra poco i dettagli. E per chi vorrà alle 21 su @SkySport - TEbhardt : @Inter trova l'America ??????????: @Oaktree pronta a prelevare quota LionRock in un finanziamento complessivo di 275 ml… - LLPI4_ : RT @marifcinter: +++ #Inter, a seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto, è stata final… - SCUtweet : Accordo tra #Inter e #Oaktree per il finanziamento. #Suning assicura di continuare a sostenere il club, intanto il… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter finanziamento

I tifosi dell'possono tirare un sospiro di sollievo almeno per il momento. Dopo le voci dei giorni scorsa ...ci pensa il fondo californiano Oaktree che ha dato il via libera a unda ...MILANO - Boccata d'aria per l'in seguito all'ufficialità della chiusura dell'accordo per ilcon Oaktree . A seguito di un processo di due diligence e con una comune visione a lungo termine del progetto è stata ...Suning sta per chiudere la trattativa con il fondo di investimenti americano: in arrivo 275 milioni di euro. Giorni caldissimi sul fronte societario per l'Inter: Suning sta per chiudere la trattativa ...Dopo l'ufficialità del finanziamento effettuato da parte del fondo statunitense Oaktree, ecco come sarà la struttura dello stesso ...