Icardi, che tunnel a Mbappé! Lascia increduli Neymar e Rafinha (Di giovedì 20 maggio 2021) Clamoroso tunnel di Mauro Icardi, attaccante argentino classe 1993, a Kylian Mbappé, francese classe 1998, in allenamento col Paris Saint-Germain. I due poi scherzano, davanti a Neymar e Rafinha increduli. Eccolo nella video news. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 maggio 2021) Clamorosodi Mauro, attaccante argentino classe 1993, a Kylian Mbappé, francese classe 1998, in allenamento col Paris Saint-Germain. I due poi scherzano, davanti a. Eccolo nella video news.

Advertising

TottiRediRoma2 : @RomaFuori Ho scritto ieri la stessa cosa,magari fosse... Altro che Icardi e Belotti - EriErvinsadiku : @elliott_il @eNo11 Il problema è che l'Inter ha sostituito Icardi con chi vale di più, ha preso Hakimi senza vender… - Bertolca10 : Nella finale di Coppa di Francia, vittoria per il PSG che batte 2-0 il Monaco con le reti di Mbappé e di Mauro #Icardi. #MonacoPSG - luk1_m1l4n0 : @leonzan75 @max68t @Liggie_10 Cosa intendi di peso? Per me di peso vuol dire uno che la butta dentro come Icardi. S… - Neil18722810 : @f_marchionni @Teleradiostereo @ValentinaCatoni @AlessioNardo @_Cotu Ok Dzeko negli States, ma non punterei nessuno… -