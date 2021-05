Guenda Goria non sta bene | “La malattia non migliora | dovrò operarmi” FOTO

(Di giovedì 20 maggio 2021) In questi giorni, la figlia di Maria Teresa Ruta,, ha dichiarato pubblicamente di soffrire di una, l’endometriosi. La donna ha svelato che sta affrontando un momento particolarmente buio dal quale sembra stia facendo molta fatica ad uscire. Qualche ora fa, poi, alcuni fan le hanno domandato come stesse e lei, senza troppi L'articolo proviene da KontroKultura.

dovrà sottoporsi a un'operazione: dopo l'uscita dal GF Vip, la figlia di Maria Teresa Ruta ha scoperto di essere affetta da endometriosi; una malattia ormonale che sta colpendo duramente ...La malattia dinon migliora, ed è lei stessa a rivelarlo e a spiegare cosa sta succedendo nella sua vita. La notizia arriva dopo qualche settimana dalla confessione sulle sue condizioni di salute. ...Un forte abbraccio a tutte voi”, ha confessato Guenda a tal proposito Guenda Goria e l’endometriosi. Guenda Goria ha raccontato via social come ha scoperto di soffrire dei sintomi dell’endometriosi ch ...Guenda Goria una degli ex protagonisti del Grande Fratello Vip, dopo il reality aveva raccontato nello studio della D’Urso di soffrire di ...