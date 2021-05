Gaza | Israele e Hamas concordano il cessate il fuoco

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il gabinetto di sicurezza israeliano ha votato per accettare ililha confermato che ililconè «simultaneo e reciproco» ed entra in vigore dalle 2 del mattino di venerdì

Il gabinetto di sicurezza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha approvato un cessate il fuoco unilaterale mettendo fine all'offensiva di 11 giorni nella striscia di. Lo riferiscono i media israeliani. La decisioone giunge dopo insistenti pressioni degli Stati Uniti per arrestare tale offensiva. 20 maggio 2021Dopo indiscrezioni e smentite, è arrivato il cessate il fuoco a. Il gabinetto di sicurezza israeliano, alla presenza del premier Benyamin Netanyahu, ha approvato la tregua. I media israeliani riferiscono che non è ancora chiaro quando la tregua, che dovrebbe ...Gerusalemme , 20 mag 20:55 - (Agenzia Nova) - Proseguono in Medio Oriente il lancio di razzi dalla Striscia di Gaza verso Israele e i bombardamenti israeliani sull'enclave palestinese, nonostante si ...Gerusalemme, 20 mag 21:27 - (Agenzia Nova) - Le autorità dello Stato di Israele hanno approvato un cessate il fuoco dopo dieci giorni di scontri con il gruppo armato palestinese Hamas, che controlla ...