Dinamo Sassari | Pozzecco in lacrime | “Dispiace per i ragazzi | ci tenevano tantissimo”

"La pallacanestro è uno sport fantastico, le partite non sono mai chiuse e si possono decidere in pochi minuti. Sono stra orgoglioso di quello che i miei ragazzi hanno fatto dal primo giorno, si sono sacrificati l'uno per l'altro, e il mio più grande Dispiacere è legato proprio a loro, alla loro delusione, perché ci tenevano moltissimo e meritavano di arrivare in semifinale". Così un commosso e in lacrime Gianmarco Pozzecco in conferenza stampa dopo la sconfitta in gara-5 dei playoff di Serie A1 di basket contro Venezia che estromette dalle semifinali la Dinamo Sassari: "Io sono abituato, vivo costantemente situazioni stupende poi delusioni cocenti, ormai ho 50 anni e sono abituato, ma mi Dispiace per loro, perché voglio loro bene davvero. Abbiamo ...

