“Diana potrebbe essere ancora viva”: l’attacco all’intervista di Martin Bashir del 1995 (Di giovedì 20 maggio 2021) Nel 1995 la principessa Diana prese parte a un’intervista per la BBC Panorama, condotta da Martin Bashir. Quell’intervista – un po’ come quella di Harry e Meghan con Oprah – fece scuotere la monarchia britannica. In quell’intervista Diana spiegò a Bashir il perché del fallimento del suo matrimonio con il principe Carlo e in questi giorni questa intervista è tornata alla ribalta perché Bashir si è dimesso dalla BBC a seguito di problemi di salute. Leggi anche -> Lady Diana e quella promessa del principe William: “Mamma, quando sarò Re ti restituirò il titolo” E sono usciti allo scoperto dei dettagli che mettono nei guai Bashir: infatti secondo alcuni avrebbe usato dei documenti falsi per poter ottenere la fiducia ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 20 maggio 2021) Nella principessaprese parte a un’intervista per la BBC Panorama, condotta da. Quell’intervista – un po’ come quella di Harry e Meghan con Oprah – fece scuotere la monarchia britannica. In quell’intervistaspiegò ail perché del fallimento del suo matrimonio con il principe Carlo e in questi giorni questa intervista è tornata alla ribalta perchési è dimesso dalla BBC a seguito di problemi di salute. Leggi anche -> Ladye quella promessa del principe William: “Mamma, quando sarò Re ti restituirò il titolo” E sono usciti allo scoperto dei dettagli che mettono nei guai: infatti secondo alcuni avrebbe usato dei documenti falsi per poter ottenere la fiducia ...

Advertising

ramundo_diana : RT @cristy77441: @tportsottaluna @brookaddicted Juancho è tanto caro ma sembrano fratelli invece Charlie e Yiemi sono esplosivi, ovvio nell… - Ilamaiunagioia : @AnuskaBenedetti @leraccoonmorice Non succederà mai, non c'è n'è ragione! È l'inaugurazione di una statua in onore… - _L0V3Y0UG00DBYE : sono proprio contenta che H stia lavorando con Emma, mi sembra che vadano molto d’accordo e che si stiano divertend… -