Crollano i contagi: perché a fine giugno tutta l'Italia potrebbe essere bianca (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo l' associazione Gimbe, in 6 settimane ci sarebbero stati il 61% in meno di ricoveri e il 55% in meno di ricorsi alla terapia intensiva. Ma soprattutto la curva dei nuovi casi sarebbe in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo l' associazione Gimbe, in 6 settimane ci sarebbero stati il 61% in meno di ricoveri e il 55% in meno di ricorsi alla terapia intensiva. Ma soprattutto la curva dei nuovi casi sarebbe in ...

Advertising

Corriere : ?? Trentacinque giorni dopo la prima dose di vaccino, il rischio decesso per Covid-19 cala del 95%; il rischio di r… - gabrieligm : La riapertura è stata un rischio calcolato ed è stato calcolato bene, con contagi e morti in netta diminuzione. G… - PisaToday : Covid in Toscana, oltre 500 nuovi casi: calano i ricoveri, crollano i nuovi contagi tra gli over 80… - baritoday : Altri 30 morti Covid in Puglia. Cala la curva dei contagi e crollano i ricoveri: 386 i nuovi positivi… - G_sFreakShow : RT @TommiBori: Grazie al #VaccinoAntiCovid crollano contagi, ricoveri e terapie intensive. Bisognerà spiegarlo alla Tesei e alla Lega che,… -