Creval | sell-out oltre il 20 | 4%

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito della procedura di obbligo di acquisto delle azioni residue dell’OPA promossa da Credit Agricole sulle azioni ordinarie del Credito Valtellinese, risulta che oggi 20 maggio 2021 sono state presentate 492.138 richieste di adesioni alla procedura di-out. Pertanto dall’inizio dell’offerta sono state presentate complessivamente 1.265.417 adesioni, pari al 20,42235% dell’offerta. L’offerta, iniziata il 3 maggio, terminerà il 21 maggio 2021. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie del Credito Valtellinese acquistate sul mercato nei giorni 20 e 21 maggio 2021 non potranno essere oggetto delle richieste di vendita.

Creval sell

