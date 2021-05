Covid: meno test,ma risalgono contagi e morti. Calo ricoveri (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 5.741 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) Sono 5.741 i positivi aldel coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.506 . Sono invece 164 le vittime in un giorno, mentre ieri ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid meno Approvato Sostegni bis, Draghi: "Decreto guarda al futuro" Per le aziende che chiedono la cassa Covid entro fine giugno , il blocco dei licenziamenti è ... due mesi fa la classe tra 70 - 79 anni era la categoria meno vaccinata tra tute le categorie, oggi siamo ...

Lady Diana, così il reporter della Bbc Martin Bashir ottenne l'intervista DAL NOSTRO CORRISPONDENTE LONDRA Inganni, menzogne, insabbiamento. La Bbc "è venuta meno agli standard di integrità e trasparenza": è la conclusione cui è giunta l 'inchiesta su come l'...il Covid, ha ...

Bollettino Covid, meno di 100 pazienti nelle terapie intensive in Veneto Corriere della Sera Covid Liguria, ancora un leggero calo di positivi e ricoveri La Spezia, 20 maggio 2021 - Sono 111 i nuovi casi positivi al Covid in Liguria nelle ultime 24 ore. Lieve calo nel totale dei positivi (-16) in regione in virtù di 124 guariti e tre decessi. I ricover ...

Covid Italia, bollettino oggi 20 maggio: 5.741 contagi e 164 morti Covid Italia, il bollettino di oggi 20 maggio. Sono 5.741 contagiati e 164 morti. Mentre 12.816 i guariti. Si abbassano le terapie intensive (-99) e i ricoveri ...

