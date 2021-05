Covid | lo sfogo dei pirotecnici | ' tutti riaprono tranne noi | disperati e sul lastrico' ** 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 maggio 2021) (Adnkronos) - La situazione, spiega Martella, è durissima: "Ormai da mesi raccattiamo quello che riusciamo a trovare, alcuni si sono improvvisati autisti, c'è chi ha preso un camion per provare a fare qualcos'altro. Col sostegno di duemila euro non riesco a coprire nemmeno le spese, non abbiamo più la nostra dignità". E affonda: "Che differenza fa fare i fuochi d'artificio ad una manifestazione religiosa, con tutte le misure di sicurezza necessarie, o fare i fuochi d'artificio il 15 agosto in spiaggia, quando la gente sarà in giro dappertutto?". I vescovi "hanno le loro ragioni, ma chiediamo che ci sia per loro un via libera o un lasciapassare, che ricevano il permesso di autorizzare le feste patronali, nel pieno rispetto delle misure governative". Il pirotecnico pugliese si lascia andare ad un'amara constatazione: "Il sud vive di questo, e invece ormai manca il folklore in tutto. ...