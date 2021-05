Covid, Gimbe: “Curva in picchiata, in sei settimane terapie intensive dimezzate. Vaccini, oltre 4,5 milioni di over 60 ancora scoperti” (Di giovedì 20 maggio 2021) Numero dei casi i picchiata, e posti letto occupati sia in terapia intensiva che in area medica più che dimezzati dopo sei settimane. Ma Vaccini ancora a rilento. Le consegne delle dosi previste tardano ad arrivare e oltre 4,5 milioni di over 60 risultano ancora scoperti. Sono i dati analizzati dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Un andamento positivo, dunque, che “dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6 settimane di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale”, spiega il presidente Nino Cartabellotta, che evidenzia anche un “allentamento dell’attività di testing” con una riduzione dei tamponi del 15% tra questa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Numero dei casi i, e posti letto occupati sia in terapia intensiva che in area medica più che dimezzati dopo sei. Maa rilento. Le consegne delle dosi previste tardano ad arrivare e4,5di60 risultano. Sono i dati analizzati dall’ultimo monitoraggio indipendente della Fondazione. Un andamento positivo, dunque, che “dimostra come gli effetti ottenuti grazie a 6di restrizioni stiano lasciando gradualmente il posto ai primi risultati della campagna vaccinale”, spiega il presidente Nino Cartabellotta, che evidenzia anche un “allentamento dell’attività di testing” con una riduzione dei tamponi del 15% tra questa ...

