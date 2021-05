**Copasir: M5S-Pd, 'via da lavori per soluzione su presidenza'** (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, e al fine di adempiere ai disposti normativi che stabiliscono le funzioni del Copasir, abbiamo votato la delibera adottata dall'ufficio di presidenza in ordine all'attivazione di quanto stabilito dall'art. 34 della legge 124/2007. Al tempo stesso, al fine di porre il Comitato al di fuori delle ripercussioni politiche e ripristinare quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 30 della medesima normativa, acquisita sul merito anche la condivisione del gruppo parlamentare di Leu, abbiamo abbandonato i lavori del Copasir al fine di contribuire alla soluzione della titolarità della presidenza del comitato medesimo”. Così i componenti del Copasir, Federica Dieni, Maurizio Cattoi, Francesco Castiello del M5S, ed Enrico Borghi del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Roma, 20 mag. (Adnkronos) - “Nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali, e al fine di adempiere ai disposti normativi che stabiliscono le funzioni del Copasir, abbiamo votato la delibera adottata dall'ufficio diin ordine all'attivazione di quanto stabilito dall'art. 34 della legge 124/2007. Al tempo stesso, al fine di porre il Comitato al di fuori delle ripercussioni politiche e ripristinare quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 30 della medesima normativa, acquisita sul merito anche la condivisione del gruppo parlamentare di Leu, abbiamo abbandonato idel Copasir al fine di contribuire alladella titolarità delladel comitato medesimo”. Così i componenti del Copasir, Federica Dieni, Maurizio Cattoi, Francesco Castiello del M5S, ed Enrico Borghi del Pd.

