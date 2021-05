Cher festeggia il compleanno annunciando l’arrivo della sua biopic (Di giovedì 20 maggio 2021) Life&People.it Per il compimento dei suoi settantacinque anni Cher ha deciso di farci un regalo: un film sulla sua vita, che riporterà ogni aspetto della sua carriera fino ad oggi, in collaborazione con il team cinematografico di “Mamma mia!” e del noto sceneggiatore Eric Roth. Lo ha confermato proprio questa mattina, dopo aver risposto ai numerosi auguri virtuali. La festeggiata, attraverso un tweet, ha ringraziato pubblicamente la Universal Pictures, ma soprattutto i suoi amici, nonché colleghi e produttori, Judy Craymer e Gary Goetzman. Aveva già collaborato con loro durante le riprese del secondo capitolo di “Mamma mia!” di cui era stata una delle attrici principali. Da quel momento si è instaurata un’amicizia che è continuata perfino fuori dal set. Riguardo alla sceneggiatura invece sarà un altro suo grande amico a scriverla ... Leggi su lifeandpeople (Di giovedì 20 maggio 2021) Life&People.it Per il compimento dei suoi settantacinque anniha deciso di farci un regalo: un film sulla sua vita, che riporterà ogni aspettosua carriera fino ad oggi, in collaborazione con il team cinematografico di “Mamma mia!” e del noto sceneggiatore Eric Roth. Lo ha confermato proprio questa mattina, dopo aver risposto ai numerosi auguri virtuali. Lata, attraverso un tweet, ha ringraziato pubblicamente la Universal Pictures, ma soprattutto i suoi amici, nonché colleghi e produttori, Judy Craymer e Gary Goetzman. Aveva già collaborato con loro durante le riprese del secondo capitolo di “Mamma mia!” di cui era stata una delle attrici principali. Da quel momento si è instaurata un’amicizia che è continuata perfino fuori dal set. Riguardo alla sceneggiatura invece sarà un altro suo grande amico a scriverla ...

