Benevento, duro comunicato della Curva Sud: «Delusi da Foggia e Inzaghi» (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Benevento è retrocesso in Serie B e continua il silenzio della società: arriva però il duro comunicato della Curva Sud. Le parole Il Benevento retrocede in Serie B dopo il pareggio tra Lazio e Torino: tacciono i social della società ed il sito ufficiale. L’unica voce che si leva è quella dei tifosi con un duro comunicato della Curva Sud riportato da Ottopagine.it. «Abbiamo atteso la fine dei giochi per dire la nostra opinione su quanto accaduto in questa stagione. La nostra linea è stata sempre ben precisa. Abbiamo agito per costruire sempre e mai per distruggere, pronti a sostenere i colori giallorossi in qualsiasi categoria e circostanza. Non siamo quelli che fanno sceneggiate ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilè retrocesso in Serie B e continua il silenziosocietà: arriva però ilSud. Le parole Ilretrocede in Serie B dopo il pareggio tra Lazio e Torino: tacciono i socialsocietà ed il sito ufficiale. L’unica voce che si leva è quella dei tifosi con unSud riportato da Ottopagine.it. «Abbiamo atteso la fine dei giochi per dire la nostra opinione su quanto accaduto in questa stagione. La nostra linea è stata sempre ben precisa. Abbiamo agito per costruire sempre e mai per distruggere, pronti a sostenere i colori giallorossi in qualsiasi categoria e circostanza. Non siamo quelli che fanno sceneggiate ...

Advertising

simonerOO : RT @NonSoloJuve: PIRLO & ME All’inizio fu entusiasmo,ma durò poco. Poi il Camp Nou riaccese la fiamma. Prima di uscire col Porto ritenevo… - LeoAmbro999 : RT @NonSoloJuve: PIRLO & ME All’inizio fu entusiasmo,ma durò poco. Poi il Camp Nou riaccese la fiamma. Prima di uscire col Porto ritenevo… - NonSoloJuve : PIRLO & ME All’inizio fu entusiasmo,ma durò poco. Poi il Camp Nou riaccese la fiamma. Prima di uscire col Porto r… - Salernogranata : Benevento, retrocessione in Serie B: duro comunicato da parte dei tifosi - DevraigneM : RT @massimo4951: ODESSA 2 mesi che futura TAGLIA MEDIA. (15/20KG) cucciola a pelo duro Benevento ma è adottabile anche al centro-nord, a… -