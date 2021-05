Asse Usa-Ue sul trasferimento dei dati? I suggerimenti di Darnis

(Di giovedì 20 maggio 2021) La Commissione europea e gli Stati Uniti hanno recentemente intensificato i loro negoziati per definire un regime transatlantico di scambioche possa subentrare al Privacy shield invalidato nel luglio 2020 da una decisione della Corte di giustizia europea. Il segretario americano al Commercio Gina Raimondo e il commissario europeo per la giustizia Didier Reynders hanno dichiarato volontà di trovare una convergenza sui temi della privacy e dei diritti nel contesto digitale. L’attuale apparente accelerazione politica traduce l’intensità dei dibattiti relativi alla questione dello scambio di. Per tanto tempo questi argomenti, assai tecnici, sembravano interessare soltanto gli addetti ai lavori. Oggi vediamo sempre più mobilitazione intorno al digitale, nuovo terreno di battaglia politica sia nei contesti interni che internazionali. La spinta per ...

Advertising

infoitinterno : Traffico di ossicodone a spese della sanità pubblica: 5 medici indagati sull'asse Italia-USA - gruppormb : Nel nostro #gr #droga #italai #sicilia #usa - TommyBrain : Asse Italia/Francia voluto dagli USA: Opportunità e rischi nella nuova guerra fredda.' - IacobellisT : Asse Italia/Francia voluto dagli USA: Opportunità e rischi nella nuova guerra fredda.' - DalpianoFabiola : Asse italo- francese e USA contro north stream 2. «Sì, certo — ha commentato Draghi a margine del summit —, ci cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Asse Usa

Formiche.net

...di formazione e di ricerca in altri territori come stanno facendo per esempio Germania e. In ... Lungo l'Brindisi - Taranto, la Regione programma inoltre investimenti per l'economia circolare, ...Si registrano anche le prime tensioni sull'Tel Aviv - Washington : ribadendo il sostegno ... Tanto che il capo della commissione Esteri della Camera, Gregory Meeks , vuole inviare una lettera ...Questi i prezzi del traffico di sostanze stupefacenti diretto, secondo la Dda di Catania, dal 74enne siciliano Angelo Claudio Passanisi con il fondamentale contributo della moglie, residente negli Sta ...Notificati, inoltre, gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari nei confronti dei 29 soggetti indagati, tra i quali 5 medici. Nello specifico è stata disposta la custodia cautelare in carcer ...