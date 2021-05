Ajax, Tadic: “Rifiutare il Barcellona e restare in Olanda? La scelta migliore della mia vita” (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusan Tadic è una delle stelle più brillanti dell’Ajax. Dopo le grandi annate vissute dai lancieri, soprattutto nelle passate stagioni, il serbo è stato a un passo dal Barcellona, salvo poi decidere di Rifiutare e restare in Olanda. Una scelta definita dal talentuoso centrocampista offensivo come la migliore della sua vita: “C’è stata l’opportunità l’anno scorso, ma ho rifiutato. È la decisione migliore che ho preso nella mia vita, quella di venire all’Ajax e poi di restarci. È sempre stato il club dei miei sogni per la filosofia, per i grandi campioni che hanno giocato qui, la storia e i tifosi. L’Ajax è il club più bello di tutti ed è una delle ... Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021) Dusanè una delle stelle più brillanti dell’. Dopo le grandi annate vissute dai lancieri, soprattutto nelle passate stagioni, il serbo è stato a un passo dal, salvo poi decidere diin. Unadefinita dal talentuoso centrocampista offensivo come lasua: “C’è stata l’opportunità l’anno scorso, ma ho rifiutato. È la decisioneche ho preso nella mia, quella di venire all’e poi di restarci. È sempre stato il club dei miei sogni per la filosofia, per i grandi campioni che hanno giocato qui, la storia e i tifosi. L’è il club più bello di tutti ed è una delle ...

