Una Vita, una protagonista sta per morire? | Fan sconvolti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una delle protagoniste di Una Vita sta davvero per morire? I fan sono sconvolti, ecco che cosa sta succedendo. Una scena di "Una Vita" (MediasetPlay- Una Vita)Nella soap opera di Canale 5 più seguita di sempre sta per accadere qualcosa di eccezionale. Nelle ultime puntate, le vicissitudini tra Don Felipe e Donna Genoveva sono state al centro dell'attenzione di Una Vita. Un tragico avvenimento, però, sta per sconvolgere la serenità di Calle Acasias, il ricco quartiere in cui è ambientata la soap. Una celebre protagonista di Una Vita sta per morire? La donna resterà coinvolta in un incidente che potrebbe mettere a repentaglio la sua Vita. La cittadina spagnola resterà sconvolta. I fan di tutto il mondo sono impazziti.

