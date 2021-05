STM acquista società sofware francese Cartesiam

(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Teleborsa) – La big italo-dei semiconduttori STMicroelectronics ha annunciato una transazione conper acquisire i suoi asset, compreso il suo portafoglio di proprietà intellettuale, e per trasferire e integrare i suoi dipendenti. I termini della transazione non sono stati resi noti., che ha sede a Tolone (Francia), è unadi software fondata nel 2016, specializzata in strumenti di sviluppo di intelligenza artificiale (AI) che consentono il machine learning e l’inferenza nei microcontrollori Arm, oggi alla base di miliardi di dispositivi. Il suo team è formato da data scientist ed esperti nell’elaborazione di segnali embedded che vantano una considerevole esperienza nella creazione di soluzioni standard e personalizzate. La sua soluzione di punta, il software brevettato NanoEdge AI ...

