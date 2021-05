Sergio Mattarella | no al secondo mandato | “Sono vecchio”

(Di mercoledì 19 maggio 2021) E’ intervenuto anche sul suo futuro da Presidente della Repubblica.dice no a un possibilee ammette: “Mi riposo” “, tra otto mesi mi posso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Leggi anche Sindaco Roma, Bertolaso: "Non mi candido" Commentando poi le parole del Capo dello Stato,, che ha fatto sapere di non essere disponibile per un settennato bis, per il ...Lo ha detto Matteo Salvini, nel corso del consueto punto stampa nei pressi del Senato, commentando le dichiarazioni del presidente della Repubblica,, che ha ribadito l'intenzione di ...«Tra otto mesi il mio incarico termina, come sapete l’incarico di Presidente della Repubblica dura sette anni, io sono vecchio, tra qualche mese potrò riposarmi». Lo ha detto il presidente della Repub ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, chiude all’ipotesi di un secondo mandato al Quirinale confermando che tra pochi mesi il suo ...