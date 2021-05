Rudy Zerbi entra nella diretta di Akaseven e dice: “Volevo solo dirti una cosa …” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da qualche giorno ormai è terminata l’edizione di Amici di Maria De Filippi, iniziata lo scorso autunno. L’edizione appena terminata è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile, che con la sua bravura e con la sua semplicità ha conquistato milioni di telespettatori che hanno decretato la sua vittoria. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno sembra che nella giornata di ieri sia accaduto un qualcosa che ha lasciato tutti i fan di Aka7even senza parole. Ma di cosa si tratta? Aka7even, nella sua diretta post finale una sorpresa per lui Ebbene si, nelle scorse ore il cantante sembra aver fatto una diretta su Instagram per parlare ai suoi fan e interloquire con loro. Ad un certo punto però, sarebbe accaduto qualcosa di incredibile e soprattutto di inaspettato. ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Da qualche giorno ormai è terminata l’edizione di Amici di Maria De Filippi, iniziata lo scorso autunno. L’edizione appena terminata è stata vinta dalla ballerina Giulia Stabile, che con la sua bravura e con la sua semplicità ha conquistato milioni di telespettatori che hanno decretato la sua vittoria. Ad ogni modo, a distanza di qualche giorno sembra chegiornata di ieri sia accaduto un qualche ha lasciato tutti i fan di Aka7even senza parole. Ma disi tratta? Aka7even,suapost finale una sorpresa per lui Ebbene si, nelle scorse ore il cantante sembra aver fatto unasu Instagram per parlare ai suoi fan e interloquire con loro. Ad un certo punto però, sarebbe accaduto qualdi incredibile e soprattutto di inaspettato. ...

Advertising

cmonvknow : Ho appena scoperto che Rudy zerbi non si chiama Rudy ma Rodolfo - overth3top : Non io che ho chiesto #cheshampoousi a Rudy Zerbi - nonvecapisco : potete chiedere lo shampoo pure a rudy zerbi? così giusto per curiosità - aleguzzetti : RT @stillclosedinme: Tancredi, Evandro e Rudy Zerbi a fare aperitivo insieme surreale - francisx150 : Avete già chiesto a Rudy Zerbi quale shampoo usa? #cheshampoousi -