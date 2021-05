Reddito di emergenza, sbloccati i pagamenti: in arrivo dal 20 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al via questa settimana i pagamenti del Reddito di emergenza. Da giovedì 20 maggio i beneficiari della misura riceveranno la prima rata, ovvero quella relativa al mese di marzo 2021. Lo ha comunicato l’Inps ai singoli percettori del sussidio, che hanno trovato la data del pagamento consultando i propri fascicoli previdenziali. I pagamenti non riguardano solo il Rem ordinario previsto dall’articolo 12 dl 1/2021 comma 1, ma anche il cosiddetto Rem Naspizzato. Ricordiamo che il Sostegni bis ha introdotto la proroga del Reddito di emergenza per altre due mensilità, per i mesi di giugno e luglio, dopo le prime tre introdotte dal decreto Sostegni di marzo 2021. Chi non ha ancora presentato la propria domanda, ha tempo fino al 31 maggio per poterlo farlo (o ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 19 maggio 2021) Al via questa settimana ideldi. Da giovedì 20i beneficiari della misura riceveranno la prima rata, ovvero quella relativa al mese di marzo 2021. Lo ha comunicato l’Inps ai singoli percettori del sussidio, che hanno trovato la data del pagamento consultando i propri fascicoli previdenziali. Inon riguardano solo il Rem ordinario previsto dall’articolo 12 dl 1/2021 comma 1, ma anche il cosiddetto Rem Naspizzato. Ricordiamo che il Sostegni bis ha introdotto la proroga deldiper altre due mensilità, per i mesi di giugno e luglio, dopo le prime tre introdotte dal decreto Sostegni di marzo 2021. Chi non ha ancora presentato la propria domanda, ha tempo fino al 31per poterlo farlo (o ...

gennaromigliore : Il presidente Anpal Parisi ha fallito ed sarà finalmente rimosso. Non è questione di simpatia, è questione di numer… - carlosibilia : Grazie al @Mov5Stelle è stato approvato il decreto dignità, il reddito di cittadinanza e abbiamo costruito il reddi… - fattoquotidiano : Reddito di emergenza, in 800mila hanno chiesto l’aiuto per marzo, aprile e maggio. Ma l’Inps non ha ancora versato… - wam_the : Reddito di emergenza: pagamento in arrivo. Il calendario - lorenzobenocci : RT @AgriculturaIT: Reddito di Emergenza. Domanda entro il 31 maggio -