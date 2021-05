Recensione NAS Austor Lockerstor 2 | networking semplice e veloce

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 19 maggio 2021)NAS2. Un piccolo NAS che nasconde diverse sorprese, potenza e affidabilità con supporto ad unità M.2 Ciò che colpisce di questo NAS sono le sue dimensioni, compatto e completo, offre tutto il necessario senza compromessi, stiamo palando del nuovo NAS2 nome in codice AS6602T, che vedremo in questa. Asustor, azienda appartenente al gruppo ASUSTek specializzata in soluzioni di storage per il settore, ha sviluppato questo modello con l’obiettivo di offrire un giusto compromesso tra una soluzione professionale in grado di offrire maggiori slot e maggiore elasticità per l’espansione, ed un modello che potesse andar bene un po’ per tutti, anche per piccole aziende. Nonostante le dimensioni non manca nulla al nuovo NAS Asustor, ...